В дни апрельских боев на линии армяно-азербайджанского соприкосновения минобороны и все подконтрольные режиму Саргсяна СМИ ежечасно писали о каких-то завоеванных ВС Армении территориях, массовых потерях азербайджанской стороны и своем победоносном шествии, умалчивая, естественно, об отобранных землях и сотнях погибших армянских солдат.

И неизвестно, сколько бы еще обманывали на сей счет армянский народ, если бы спустя месяц лидер армянской оппозиции Жирайр Сефилян, бывший боевой офицер, грамотно и уверенно не показал на карте, какие территории смогли отвоевать ВС Азербайджана и насколько непрофессионально действовало руководство армянской армии.

Реальность так кардинально отличалась от лжи, которая неслась из эфира радио и телевидения и изливалась со страниц проправительственных изданий, что общественность взорвалась.

Сефилян же настолько ясно разложил все по полочкам, так доказательно привел цифры, что сомнений в истинности его разоблачений ни у кого не было. Даже военное начальство и сам Саргсян были вынуждены признать поражение и потери.

Но Сефилян говорил только о квадратных метрах площади, а ведь были и поистине трагические, ничем и никак невосполнимые, - человеческие.

После заявлений боевого офицера официальным сводкам не верил уже никто в стране. Поползли слухи, что жертв с армянской стороны было как минимум в два раза больше, чем это было представлено минобороны, назвавшего 92 человека.

Вот какую запись сделала в фейсбуке Софиа Хачатрян, являющаяся волонтером Международного комитета Красного Креста сделал на своей странице короткую запись которая имела эффект разорвавшейся бомбы: «Согласно внутренним данным МККК, в ходе апрельской войны число потерь армян составило более 200 жертв. А народ, как всегда, обманывали…».