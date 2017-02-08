 

Сотни погибших армянских солдат откровение Софиа Хачатрян

Автор: Отдел Армении 

В дни апрельских боев на линии армяно-азербайджанского соприкосновения минобороны и все подконтрольные режиму Саргсяна СМИ ежечасно писали о каких-то завоеванных ВС Армении территориях, массовых потерях азербайджанской стороны и своем победоносном шествии, умалчивая, естественно, об отобранных землях и сотнях погибших армянских солдат.

И неизвестно, сколько бы еще обманывали на сей счет армянский народ, если бы спустя месяц лидер армянской оппозиции Жирайр Сефилян, бывший боевой офицер, грамотно и уверенно не показал на карте, какие территории смогли отвоевать ВС Азербайджана и насколько непрофессионально действовало руководство армянской армии.

Реальность так кардинально отличалась от лжи, которая неслась из эфира радио и телевидения и изливалась со страниц проправительственных изданий, что общественность взорвалась.

Сефилян же настолько ясно разложил все по полочкам, так доказательно привел цифры, что сомнений в истинности его разоблачений ни у кого не было. Даже военное начальство и сам Саргсян были вынуждены признать поражение и потери.

Но Сефилян говорил только о квадратных метрах площади, а ведь были и поистине трагические, ничем и никак невосполнимые, - человеческие.

После заявлений боевого офицера официальным сводкам не верил уже никто в стране. Поползли слухи, что жертв с армянской стороны было как минимум в два раза больше, чем это было представлено минобороны, назвавшего 92 человека.

Вот какую запись сделала в фейсбуке Софиа Хачатрян, являющаяся волонтером Международного комитета Красного Креста сделал на своей странице короткую запись которая имела эффект разорвавшейся бомбы: «Согласно внутренним данным МККК, в ходе апрельской войны число потерь армян составило более 200 жертв. А народ, как всегда, обманывали…».

1909 просмотров


Старости
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…»
Эксперимент в Ереване: «Здравствуйте, я приехал из Баку…» видео
Наша погода
Сегодня 6° / 1°
9 Фев 2° / 0°
10 Фев 3° / -1°
11 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8769 AZN
1 EUR   =   2.0102 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Реакция в Армении на выдачу Лапшина: «Азербайджан вдребезги разбил нас»
Андрей Кортунов: «После выдачи Лапшина Азербайджану Лукашенко ожидает жесткий сценарий» первые реакции
Сотни погибших армянских солдат откровение Софиа Хачатрян
Лапшин не прокомментировал свою экстрадицию
Прецедент Лапшина: наказание за преступление против Азербайджана наша реплика
Лапшина поместили в СИЗО СГБ
Лапшин 11 дней в одной одежде белорусские СМИ
Из Армении убегают уже министры и политологи
Премьер Ирака: Уничтожено практически все окружение главаря ИГ
Охота на Тельмана Исмаилова расследование Андрея Караулова, видео
Лапшин нарвался комментарий по горячим следам
НАТО откроет офис в Кишиневе
Акция протеста беженцев в Баку видео
Россия опровергает экстрадицию Лапшина в Баку
Часть Баку останется без газа
Парламент Шотландии проголосовал против запуска Brexit
Глава МИД Грузии едет в Азербайджан
Землетрясение в Джалилабаде
Меркель: Снимать санкции с России пока рано
США начинают строить стену на границе с Мексикой
В России снова появятся карточки на продукты питания
Министерство опровергает повышение цен
Послу США посоветовали повеситься на банановом дереве
В Калининграде прошли учения с С-400
Министр юстиции Грузии едет в Азербайджан