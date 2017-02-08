 

Андрей Кортунов: «После выдачи Лапшина Азербайджану Лукашенко ожидает жесткий сценарий» первые реакции

Автор: Отдел информации 

«Экстрадиция в Азербайджан гражданина России Александра Лапшина - беспрецедентный случай, и понятно, что он вызвал такую реакцию в Москве. Речь идет об определенном дипломатическом демарше, то есть мы должны рассматривать это событие на фоне довольно резкого ухудшения российско-белорусских отношений, на фоне энергетических конфликтов, которые сейчас происходят между Минском и Москвой, и это определенный сигнал, который белорусское руководство посылает своим российским коллегам», - сказал в интервью российским СМИ гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя экстрадицию в Азербайджан скандального блогера А.Лапшина, посетившего незаконно оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

По словам А.Кортунова, последствия этого решения для Лукашенко могут быть достаточно серьезными: «Самый жесткий сценарий будет заключаться в том, что Россия займет крайне последовательную позицию в том, что касается российско-белорусской торговли, фактически откажется от субсидирования белорусской экономики, и в этих условиях Минск будет пытаться переориентироваться на Брюссель, на Евросоюз.

Как минимум, здесь должно быть жесткое политическое заявление о недопустимости такого рода шагов, наверное, за этим последуют какие-то переговоры, и здесь возможно достичь компромиссов. Главное значение все-таки здесь имеют торгово-экономические интересы и желание руководства Белоруссии получить дополнительные преференции от Москвы. Я думаю, Лукашенко идет на серьезный политический риск, он должен отдавать себе отчет в том, что российское руководство не склонно идти на уступки под давлением, то есть это не тот язык, которым можно говорить с Москвой. Для Белоруссии возможный альянс с Азербайджаном ни в коей мере не может заменить партнерство с Москвой в силу экономических, геополитических, исторических и многих других причин».

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