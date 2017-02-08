Реакция в Армении на выдачу Лапшина: «Азербайджан вдребезги разбил нас»

Экстрадиция в Баку скандального блогера Лапшина, незаконно посетившего оккупированный Арменией Карабах, вызвала широкий резонанс в мировых СМИ.

Пошла первая реакция. Буря возмущения охватила и армянское общественное мнение.

Известный проправительственный политолог, руководитель Армянского Института международных отношений и безопасности Степан Сафарян на своей странице в фейсбук потребовал немедленного отзыва посла Армении в Белоруссии: «Посол Армении в Белорусии должен быть с позором уволен. Армянская делегация в ПАСЕ, которая несколько недель назад приняла участие на январской сессии Парлмаентской Ассамблеи Совета Европы не соизволила выступить по острой проблеме нарушения прав человека со стороны Белоруссии и Азербайджана. Должен быть объявлен строгий выговор нашей делегации со стороны руководства парламента. Об остальных чиновниках я промолчу».

В свою очередь, пресс-секретарь оппозиционной партии «Наследие» Давит Санасарян считает, что после прецедента с Лапшиным ни один трезвомыслящий иностранец не посетит Нагорный Карабах: «Лукашенко сдал Лапшина Азербайджану, и это свидетельствует о том, что ни один наш дипломатический рычаг не смог остановить белорусского президента. И если, после всего этого не последует жесткой реакции со стороны Армении, это будет означать, что Азербайджан вдребезги разбил нас со счетом 10-0. Иностранцы больше не будут посещать Арцах, чтобы не стать новыми «лапшинами». Такое поведение Белоруссии - не новость, эта страна была и остается союзником Азербайджана. Но почему-то Армения сохраняет свое членство в двух загнивших организациях - ОДКБ и ЕАЭС, в которых не имеет ни одного союзника. Наоборот, государства состоящие в этих организациях являются союзниками Азербайджана».