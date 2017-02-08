Бакинский Олимпийский стадион – самый лучший и самый дорогой

За последние годы турецкие строительные компании построили и продолжают строить за пределами своей страны 13 футбольных стадионов и 8 спортивных комплексов. А самым дорогим турецким проектом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на Hürriyet, является Бакинский Олимпийский стадион.

Строительство 68-тысячного стадиона компанией «Текфен» обошлось в 640 миллионов долларов. Работы, которые велись на территории в 617 тысяч кв.м., продолжались два года. Арена была сдана в 2015 году к июньским Европейским играм.

А вот строительство едва ли не самого люксового стадиона в мире – «Краснодар Арены» - обошлось в 500 миллионов долларов. На стадионе, построенной компанией «Эста» и сданном в 2016 году, зрительские кресла с подогревом и кондиционированием. Если за пределами арены температура воздуха будет равна минус 25-ти, то на трибунах будет плюс 10.

Стадионы в Баку и Краснодаре считаются самыми удачными проектами турецких компаний за минувшие несколько лет. Важное отличие краснодарского стадиона от бакинского в его вместимости. В Краснодаре она в два раза меньше – 34 тысячи.

На 21 проект фирм из Турции в сумме будет потрачено около 7 миллиардов долларов. Арены располагаются в разных точках мира – Азербайджане, Голландии, Туркменистане, Сенегале, России, Ливии, Казахстане, Гане, Украине и Камеруне.

Из 13 стадионов 10 уже сданы в эксплуатацию. Больше всего турецкие компании строят в России и Туркменистане. В России это - стадионы «Краснодар Арена», «Геолог» (Тюмень) и «Туймаада» (Якутск), а также спорткомплексы «Югорский» (Ханты-Мансийск) и «Краснодар». В Туркменистане у турков три проекта стадионов.

Строят турецкие компании и ледовые дворцы. К примеру, «Сембол Иншаат» возвела в 2011 году 9-тысячную арену для зимних видов спорта в Астане.

Есть вероятность, что турки будут строить и стадионы в Катаре, где в 2022 году пройдет чемпионат мира по футболу. Помимо этого, ожидается, что компании соседней для нас страны будут активно участвовать в обновлении многих европейских стадионов, которые устарели и требуют реставрации, чтобы соответствовать требованиям ФИФА и УЕФА. К примеру, обновлением «Амстердам Арены» займется турецкая фирма «Ренессанс».

«Наши проекты в России, Туркменистане, Казахстане и Азербайджане показали уровень турецких компаний. Особо стоит выделить стадионы в Баку и Краснодаре», - пишет Hürriyet.

Всего, начиная с 1972 года турецкие компании построили арены в 113 странах общей стоимостью в 335 миллиардов долларов.