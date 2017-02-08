Сенат США планирует принять законопроект по санкциям против России

Группа сенаторов США планирует в среду предложить законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, в распоряжение которого попало содержание законопроекта.

Как сообщает телеканал, согласно законопроекту Белый дом должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым санкции с России должны быть сняты. После чего в силу будет вступать 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против данных мер.

Прежняя администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой утверждала, что Россия причастна к кибервторжениям в систему американских выборов. В этих обвинениях к ней примкнули и многие республиканцы, в том числе и Линдси Грэм, известный своей антироссийской позицией.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.