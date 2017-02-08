Трамп и Эрдоган договорились о сотрудничестве и борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние отношения и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о тесных и давних отношениях между США и Турцией и их общей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах", — говорится в сообщении.

"Президент Трамп вновь заявил о поддержке США Турции в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО и приветствовал вклад Турции в кампанию по борьбе с ИГ", — отмечают в Белом доме.