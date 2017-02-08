7 февраля начиная с 16:55 подразделениями ВС Армении из крупнокалиберного оружия, минометов и пушек были обстреляны позиции азербайджанских войск на передовой линии в различных направлениях фронта, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных ответных мер были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки врага.

Министерство обороны сообщает, что, вероятно, подвергнув обстрелу наши позиции из крупнокалиберного оружия, армянские вооруженные подразделения хотели отвлечь внимание от диверсии, которую они попытались совершить в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе. Однако благодаря бдительности наших подразделений активность врага была заранее выявлена. В результате принятых мер враг понес потери и был вынужден отступить.

Личный состав ВС Азербайджана не понес потерь, в настоящий момент оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем.

* * *10:18

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 39 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Вооруженные формирования Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и 122-миллиметровые гаубицы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о боях с Азербайджаном на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

По информации армянской стороны, накануне с 17:00 до 18:50 азербайджанская армия обстреляла прямой наводкой из 85-миллиметровых орудий позиции армянских войск.

Кроме артиллерии, на восточном и северном направлениях (Талыш) применяются минометы разного калибра. Выпущено 46 снарядов, из них 22 – из артиллерийских орудий, 24 – из минометов.