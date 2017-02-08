Командир подразделения донецких сепаратистов «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») убит в результате покушения в Донецке. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в оперативном командовании «ДНР», передает ТАСС.

«Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», - говорится в сообщении. - Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».

В командовании добавили, что на месте убийства работает следственная группа. Подробности уточняются.