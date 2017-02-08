Израиль недоволен российско-иранским сотрудничеством в Сирии

Израиль высказал России опасения в связи с ее взаимодействием с Ираном по Сирии, передает Интерфакс.

«В целом роль России в Сирии воспринимается нашими израильскими партнерами с пониманием. С той оговоркой, что оптимальным для них было бы российско-американское, а не российско-иранское взаимодействие в преодолении сирийского кризиса и в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Ведь Иран для Израиля — это главная угроза и дестабилизирующий фактор в регионе», — приводит агентство слова посла России в Израиле Александра Шеина.

Он добавил, что Россия разъясняет Израилю свои «подходы к урегулированию сирийского кризиса с упором на необходимость объединения усилий для борьбы с террористическими группировками и безальтернативность определения будущего Сирии самими сирийцами в рамках диалога между правительством и оппозицией без вмешательства извне».

По словам Шеина, израильтяне и публично, и в беседах с дипломатами заявляют о «красных линиях» по вопросу ситуации в Сирии. Они касаются передачи современных видов оружия радикальному ливанскому движению «Хезболлах» и создания антиизраильского плацдарма в районе Голанских высот с ее участием, а также участием Ирана. В свою очередь Россия гарантировала Израилю, что российское вооружение не попадет в руки «Хезболлах», заявил посол.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Иран снабжает «всех подряд» деньгами и оружием. В Кремле заявили, что «не согласны с такой постановкой вопроса». Россия выразила заинтересованность в развитии партнерских отношений с Ираном, в том числе в торгово-экономической области.