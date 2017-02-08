В здании Сабунчинского районного суда продолжился процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

На очередном заседании первым у судьи Габиба Гасанова слово попросил обвиняемый Акиф Човдаров. В своем выступлении он, как и на прошлом заседании, обвинял следователя, который вел его дело, в вымогательстве.

«Я уже сказал и продолжаю настаивать на том, что следователь Эмиль Гахраманов просил у меня 100 тысяч манатов, чтобы не включать один эпизод в уголовное дело. Все происходило в присутствии моего адвоката. Однако есть один нюанс: я никогда не имел дела с рядовыми сотрудниками, и если бы начальник Следственного управления Генпрокуратуры Ахмедов был не курсе, то следователь не посмел бы говорить со мной о деньгах. Хочу, чтобы суд знал об этом. Когда они будут давать здесь показания, я все повторю. Пусть все знают, кто на самом деле взяточники и коррупционеры», - заявил А.Човдаров.

Затем Садиг Расулов, один из адвокатов А.Човдарова, обратился с ходатайством. Адвокат объяснил, что у его подзащитного кардиологическое заболевание, и попросил суд обеспечить ему медицинское обследование.

Сотрудники кардиологического института, по словам адвоката, заявили, что их учреждение является государственным и для проведения обследования они должны получить разрешение госструктур. Адвокаты Човдарова сообщили, что они договорились с частной клиникой MediClub, где ему могут за счет самого обвиняемого провести обследование. Однако начальство следственного изолятора не допускает медиков со стороны в изолятор, требуя разрешения суда.

Прокурор, в свою очередь, отметил, что сторона обвинения не против ходатайства защитников, поскольку медицинское обследование является конституционным правом подсудимого.

Тем не менее после перерыва в заседании судья заявил, что ходатайство отклонено, так как разрешение на проведение медобследования подсудимого не входит в компетенцию суда.

Човдаров пытался возразить, но судья Габиб Гасанов жестко прервал его, не позволив подсудимому даже на пять минут покинуть зал заседаний.

Затем было продолжено рассмотрение эпизода с долгосрочной арендой компанией А.Човдарова RAF-2006 земельного участка в Кюрдамире для создания рыбного хозяйства и в результате перекрывшей дорогу в ресторан «Хатира».

В качестве свидетеля показания по этому эпизоду дал бывший заместитель главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Ашраф Шукюров, сообщивший, что в 2006 году в ИВ района обратилась компания RAF-2006 с просьбой о выделении в аренду земельного участка.

Так как в селе Аршали часть земли пустовала, было вынесено решение о предоставлении этой компании в аренду на 99 лет участка в 100 гектаров.

«Мне сказали, что на этом участке нет ничьей собственности и эта земля не используется», - подчеркнул свидетель.

Выступивший следом бывший председатель муниципалитета села Аршали Мятляб Рзаев заявил, что в 2003 году на имя своего брата он взял в аренду 60 гектаров земли на 15 лет, однако в 2006 году землю у него отобрали и передали компании Човдарова.

Свидетель обвинил Ашрафа Шукюрова и председателя земельного комитета района в том, что они оказывали на него давление, чтобы он отказался от арендованной земли.

«Они отобрали у меня землю, несмотря на то, что у меня на руках были все документы на нее. Отобрали и передали компании RAF-2006», - возмущался Мятляб Рзаев.

Когда у него спросили, почему в суд пришел он, а не его брат, на чье имя была оформлена земля, свидетель своим ответом всех рассмешил.

«Мой брат 1975 года рождения, ребенок еще. Я аксакал нашей семьи, потому и пришел в суд», - заявил М.Рзаев.

Дававший затем показания бывший замглавы ИВ Кюрдамирского района Ашраф Шукюров заявил, что если компания Човдарова в 2006 году получила выписку из Государственного реестра на эту землю, это означает, что данный участок не был занят, так как документ на один и тот же участок выдать не могли.

В ходе опроса свидетелей и ознакомления с документами выяснилось, что брату Мятляба Рзаева было выделено в аренду не 60 гектаров, а 48 гектаров и не на 15, а на пять лет. У сторона защиты в связи с этим возник вопрос, идет ли речь об одном и том же или все же о разных земельных участках. Однако в ходе заседания этот момент прояснить не удалось.

Затем показания дал Фаттах Сеидов – глава компании RAF-2006 и друг детства Акифа Човдарова.

Свидетель заявил, что, выйдя на пенсию, решил заняться сельским хозяйством в Кюрдамире. Взяв в кредит деньги в Министерстве экономического развития и прибавив к ним скопленные за время трудовой деятельности средства, он организовал в Кюрдамире рыбное хозяйство и еще там же и в Гёйчае разбил гранатовые сады.

Ф.Сеидов к тому же заявил, что потерпевший Шехман Иманов дал на прошлом заседании неверные показания.

«Дорогу никто не закрывал, и мысли такой не было. Просто мы высадили тысячи гранатовых деревьев и обнесли этот участок проволочным забором, чтобы крупный рогатый скот не повредил посадки. Однако в ограде была дверь, которая не запиралась, и каждый человек мог пройти внутрь. Если мы там продавали рыбу, то как могли закрыть двери перед покупателями?» - утверждал Ф.Сеидов, отметив также, что никаких доказательств того, что после 1993 года ресторан «Хатира» не работал, никто не представил.

В этот момент с места подал реплику А.Човдаров.

«Фаттах, расскажи им, как следователь требовал от тебя деньги. Ты же дал им деньги?» - сказал он.

«Да, они взяли у меня деньги», - подтвердил Ф.Сеидов, отказавшись, однако, уточнить, где и как это произошло.

Далее суд рассматривал эпизод с потерпевшим Зауром Ибрагимовым.

З.Ибрагимов рассказал, что в сентябре 2009 года в компанию BakTel, которой он руководил, пришли сотрудники МНБ и задержали работника компании по имени Руслан. Вечером того же дня Руслан встретился с Ибрагимовым, сообщив, что на следующий день и он должен явиться в МНБ.

В министерстве Заура Ибрагимова принял сам Човдаров, заявивший, что один из его работников кинул компанию AyTel на 550 тысяч долларов. И эту сумму должен вернуть не человек, присвоивший эти деньги и уже осужденный условно на 7 лет, а Заур Ибрагимов.

Собрав за короткий срок у друзей и знакомых деньги, продав ферму брата, Ибрагимов передал генералу и его подручному Расулу Расулову 525 тысяч долларов. Как сказал потерпевший, Човдаров простил ему недостающие 25 тысяч.

Свидетель по этому эпизоду Айгюн Оруджева сообщила, что в то время она работала офис-менеджером в компании BakTel.

«Однажды в офис пришли сотрудники МНБ и принялись всех без исключения допрашивать: кому мы звонили, чем занимались и т.д. Обращались с нами жестко и бесцеремонно, даже в туалет не разрешали», - сказала А.Оруджева.

По ее словам, лишь вечером, видимо, найдя того, кто им был нужен, эмэнбешники покинули офис.

Затем дал показания Расул Расулов, замначальника 2-го отдела управления МНБ, которым руководил А.Човдаров, ныне пенсионер.

Р.Расулов признался, что в 2009 году он неоднократно сопровождал Заура Ибрагимова в кабинет Акифа Човдарова, однако зачем потерпевший приходил к генералу, он не в курсе, как не знает и о том, кто и кому передавал деньги.

На вопрос судьи, узнает ли он сегодня сидящего в зале З.Ибрагимова, Р.Расулов ответил утвердительно. На вопрос, как он может помнить человека, которого, по его словам, лишь мельком видел восемь лет назад, Расул Расулов ответил, что они уже встречались на очной ставке.

Очередное заседание суда состоится сегодня, 8 февраля.