Трамп послал главу ЦРУ в Турцию

Новый директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Помпео завтра посетит Турцию с рабочим визитом, сообщает CNN Turk.

Это будет первый визит Помпео за границу в качестве главы ЦРУ.

Сегодня ночью состоялась первая телефонная беседа между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно данным турецких источников, в ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе, а также аспекты совместной борьбы с терроризмом.

Сообщается также, что Эрдоган и Трамп договорились о проведении встречи в ближайшее время.

Вместе с тем президент Турции попросил США оказать поддержку в борьбе с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке военного переворота в Турции, а также призвал США отказаться от поддержки сил «Демократического союза» в Сирии.