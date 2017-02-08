 

Объявлены послы Исламиады-2017 Список звезд и спортсменов

Автор: Отдел спорта 

Сегодня были объявлены послы Исламских игр, которые пройдут в Баку в мае этого года.

«Звездными» послами Исламиады стали певица Тунзаля Агаева, актеры Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, телеведущий Гаджи Нуран, а также победитель конкурса мугама в 2011 году Миралем Миралемов.

Спортивными послами Игр выбраны Расул Чунаев (греко-римская борьба), Рустам Оруджев (дзюдо), Рафаэль Агаев (каратэ), Гаджи Алиев (вольная борьба), Ильхам Закиев (парадзюдо), Радик Исаев (таэквондо), Кямран Шахсуварлы (бокс), Фарида Азизова (таэквондо), Илаха Гасымова (каратэ), Руслан Абышев (футбол), Лейла Джавадова (бокс), Эльмар Гасымов (дзюдо), Назим Бабаев (легкая атлетика) и Айнур Рзаева (бокс).

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Объявлены послы Исламиады-2017 Список звезд и спортсменов
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