Военная делегация Азербайджана на переговорах с российским командующим

Командующий российской Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук провел рабочую встречу с делегацией Министерства обороны Азербайджана. Она прошла в пункте базирования кораблей объединения в Махачкале в рамках подготовки к Армейским международным играм, сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны России.

В ходе беседы, которая прошла в дружественной и конструктивной обстановке, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017».

Помимо этого гости из Азербайджана ознакомились с учебно-тренировочным комплексом по борьбе за живучесть «Каспий», осмотрели командный пункт учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря – 2016», «Кубок Каспия – 2015» и «Каспийское дерби – 2015».