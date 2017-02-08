Арестованному азербайджанскому бизнесмену не предоставили переводчика

Кировский райсуд Казани отказал в назначении переводчика c русского на азербайджанский подсудимому заместителю директора ООО «Заря» Гюльгусейну Наджафову.

Наджафов проходит подозреваемым по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». Пожар произошел 11 марта 2015 года в Казани. Возгоранию был присвоен четвертый номер сложности по пятибалльной шкале. В результате пожара погибли 17 человек, пострадали более 70, без вести пропавшими числятся два человека.

Формулировка отказа в суде не оглашалась, однако источники «Реального времени» уверяют: не последнюю роль в решении суда сыграло то, что уроженец Азербайджана Наджафов является гражданином России, а предоставление ему переводчика означало бы приостановку процесса — для перевода на азербайджанский материалов дела. Не исключено, что потребовалось бы заново провести и часть следственных действий.