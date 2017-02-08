МИД Израиля о деле Лапшина

Израиль пристально следит за делом блогера Александра Лапшина, имеющего, помимо российского, гражданство еврейского государства, и находится в контакте со всеми сторонами, сказал РИА Новости официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон.

"Мы пристально следим за развитием дела господина Лапшина и находимся в контакте со всеми соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам", — сказал собеседник агентства.

Напомним, накануне вечером Александр Лапшин был доставлен спецрейсом в Баку из Минска, откуда он был экстрадирован решением Верховного суда Белоруссии.