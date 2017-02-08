 

Почему растет манат? Комментарий эксперта

Автор: Отдел экономики 

Национальная валюта Азербайджана уже несколько дней продолжает укрепляться. К примеру, официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 8 февраля установлен на уровне 1,8252 маната, евро — 1,9489 маната. Банки же покупают американскую валюту у населения по курсу 1,7 маната.

Почему же укрепляется манат? Оказывается, этому есть логичное объяснение. Как заявил в беседе с haqqin.az известный банковский эксперт и юрист Акрам Гасанов, причина тех процессов, которые мы наблюдаем  последние дни в том, что манатная масса сжалась, а спрос на доллары упал.

«В целом было очевидно, что благодаря помощи Нефтяного Фонда Центробанк еще в январе мог удержать курс на том уровне, который установлен сейчас. Но не сделал. Почему? Давайте вспомним, что Центробанк обещал жесткую денежную политику на этот год. Это означает прежде всего борьбу с инфляцией. Следовательно, Центробанк в течение года будет периодически сжимать манатную массу, стерилизуя ее временами. Это сейчас и произошло», отмечает Гасанов.

Центробанк отпустил манат, позволил курсу вырасти, дорого продал доллары, собрав манатную массу, а потом, когда манатов в обороте оказалось мало, курс упал и те же манаты, что он собрал, теперь продаст по выгодному для себя курсу.

«В итоге и курс резко не вырос с начала года, и манатная масса стерилизована. В целом удачный подход и благодаря ему, а также помощи со стороны, Центробанк возможно сможет до конца года удержать курс в приличных рамках. Но надо понимать, что курс все равно будет расти. Потому что для оборота все равно нужен манат, а значит Центробанк будет вынужден кредитовать банки, и манатная масса будет опять расти, усиливая давление на курс. Весь вопрос сейчас в том, удастся ли Центробанку такими действиями до конца не позволить курсу слишком разойтись после превышения психологической отметки в два маната за один доллар», -отметил эксперт.

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