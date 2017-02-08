Жириновский напал на Лукашенко из-за Лапшина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил решение президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Азербайджану гражданина России Александра Лапшина, передает REGNUM.

«Белоруссия дала разрешение выдать Лапшина Азербайджану, ему там грозит восемь лет — он Карабах посетил. Это же идиотизм, он имеет право быть там, где считает нужным, Карабах — ни кем не отрегулирован вопрос, он гражданин России», — отметил парламентарий.

«Вот вам братская республика, братские народы. Вот Украина не стала давать разрешение — у него три паспорта: израильский, украинский, российский — только Белоруссия дала. Зачем ей это нужно? Уколоть. Великая Белоруссия вот отдала русского Лапшина на растерзание в Баку, как хорошо, партизан Лукашенко добился великого успеха», — иронизирует Жириновский.