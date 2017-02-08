 

Синоптики обещают дожди

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег. Подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 3-6° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность – 85-95%.

В северных районах Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Кое-где будет туман. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 февраля близкий к климатической норме температурный режим и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно отразятся на самочувствии метеочувствительных людей.

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