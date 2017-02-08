МИД России о деле Лапшина

МИД РФ сделал заявление в связи с экстрадицией в Азербайджан имеющего российское гражданство блогера Александра Лапшина.

"По имеющейся информации, 7 февраля Верховный суд Республики Белоруссия, рассмотрев дело в закрытом режиме, не удовлетворил жалобу гражданина России и Израиля Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Республики Белоруссия о его выдаче в Азербайджан. Российская сторона выражает разочарование данным решением", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

"Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", — подчеркивает министерство.