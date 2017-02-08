Апрельская война в Карабахе и украинский план «Анаконда»

Вторую неделю на юго-востоке Украины продолжаются бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут так называемое ползучее наступление, реализуя план «Анаконда». В Донецке, Дебальцеве и Мариуполе гремят артиллерийские раскаты, не менее значимые бои идут и на информационном фронте. Донецкие сепаратисты обвиняют украинских военных в начале боевых действий, а те, в свою очередь, обвинили сепаратистов в артиллерийских обстрелах села Андреевки. Командование ВСУ заявило о том, что в результате контрнаступления украинские войска заняли несколько позиций и подавили сепаратистов в различных направлениях.

Российский «Военно-промышленный курьер» провел анализ боевых действий на востоке Украины и сравнил действия ВСУ с действиями азербайджанской армии, которая в апреле прошлого года провела контрнаступательную операцию в Карабахе.

«Нельзя сказать, что обострение ситуации произошло внезапно. Ситуация зрела давно. Первые попытки провести локальные изменения линии фронта украинские силовики начали готовить еще в марте – мае прошлого года. Правда, тогда штабу антитеррористической операции (АТО) не удалось провести сосредоточение сил и средств скрытно.

Украинские военные пытались подвинуть ближе к линии фронта артиллерию, а также разместить полученные от Соединенных Штатов контрбатарейные радары. Создавались склады боеприпасов. К линии соприкосновения подтянулись подразделения 25-й воздушно-десантной, 79-й, 80-й и 81-й аэромобильных бригад. Но сделать это незаметно у Киева не получилось. По позициям артиллерии и местам хранения боеприпасов сепаратисты нанесли артиллерийские удары.

Глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов признался, что в мае силовики понесли очень серьезные потери. Спустя некоторое время достоянием общественности стали фотографии уничтоженных контрбатарейных РЛС, разрушенных строений со сгоревшими внутри самоходками 2С1 и накрытых артогнем хранилищ боеприпасов» - пишет издание.

Но уже в середине лета штаб АТО начал все снова. На этот раз ситуация развивалась по другому сценарию. Украинские подразделения старались занимать объекты (высоты, строения, перекрестки дорог) на нейтральной территории, стремясь как можно ближе подойти к позициям подразделений самопровозглашенных республик. При этом артиллерия использовалась минимально, отмечает издание.

Именно такие действия и получили название «ползучее наступление». Украинские силовики как бы ползком, по сантиметру забирали землю у сепаратистов.

«Во многом эти действия напоминали весеннюю операцию азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. На украинскую активность ополченцы реагировали преимущественно нейтрально. Правда, не всегда. В частности, в районе Дебальцева и Мариуполя сепаратисты переходили в контрнаступление и отбрасывали силовиков», - говорится в статье.

В середине января украинские силовики резко активизировались. Количество боев в нейтральной зоне увеличилось в несколько раз. Причем основное сосредоточение ВСУ пришлось на район промышленной зоны в Авдеевке и на окрестности Мариуполя.

В Авдеевке действуют сводные подразделения 72-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад. Примечательно, что 81-я ОАэБр – это «киборги». Батальоны этой бригады обороняли Донецкий аэропорт. Также в районе замечены подразделения 25-й ВДБр и 70-й ОАэБр. Под Мариуполем действует батальон морской пехоты.

Почему штаб АТО выбрал район Авдеевки? Ответ достаточно прост. Весь этот район – сплошная промышленная агломерация. Рабочие поселки заперты между крупными промпредприятиями. Артиллерия «ДНР» не может работать настолько эффективно, как весной прошлого года.

При использовании хорошо подготовленных десантников, обученных ближнему контактному бою в условиях города, у украинских подразделений, по расчетам штаба АТО, появилась реальная возможность сдвинуть линию фронта.

Но упорное сопротивление подразделений сепаратистов стало для ВСУ сюрпризом. Вместо продвижения и захвата важных объектов украинские десантники втянулись в ближний бой, где не добились результатов. Кровавые боестолкновения не принесли успеха ни одной из сторон.

В районе Мариуполя ситуация складывается похожим образом. Но бои там не носят такого ожесточенного характера. Сама местность не позволяет морпехам действовать активно. Здесь городские агломерации из нескольких поселков сменяются открытыми участками степи. Наступающим продвигаться очень тяжело.

Сейчас наиболее активно действует украинская артиллерия. Правда, огонь ведут преимущественно дальнобойные системы: «Ураган», 2А36, а также, по некоторым данным, 2С7 «Пион».

После майских потерь в живой силе, технике, а главное – дорогостоящем оборудовании ВСУ не спешат подставлять менее дальнобойные самоходки 122-мм 2С1 и 152-мм 2С3 под огонь ополченцев, отмечает российское издание.

Главная задача ВСУ – изолировать артогнем передовые позиции «ВС ДНР», сорвать снабжение и отрезать их от резервов.

«Пока, правда, особых результатов не видно. Стоит напомнить, что азербайджанские части и подразделения в первую ночь весеннего наступления в Нагорном Карабахе добились ощутимых результатов. ВСУ втянулись в контактные бои, а ополченцы не испытывают сильного недостатка в боеприпасах и резервах. Хотя на некоторых кадрах видно, что позиции подразделений «ВС ДНР» явно разрушены артогнем», - говорится в статье.

Можно предположить, что украинские разведчики с момента подписания Минских соглашений так и не смогли вскрыть все позиции сепаратистов, а также не разгадали возможный характер их действий.

Пока сложно сказать, как будут развиваться события. Сейчас война смещается в медийную сферу. Стороны делают громкие заявления, в частности утверждая, что с минуты на минуту вспыхнут полномасштабные бои. Не исключено, что постепенно ситуация нормализуется. Но столь же вероятно, что внезапно все поменяется и война на юго-востоке снова станет полномасштабной.