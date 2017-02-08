Песков: «Москва не причастна к убийству Гиви»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в возможной причастности России к убийству командира батальона донецких ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), сообщает Интерфакс.

«Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи», — подчеркнул Песков.

«Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе», — отметил он.

«Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести (конфликт - ИФ) к дальнейшей эскалации», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины «и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона».

В Кремле также отказались в очередной раз комментировать заявления Пентагона о якобы причастности Москвы к возобновлению конфликта на востоке Украины.

«Наша позиция настолько хорошо известна в этом контексте, что не вижу необходимости лишний раз ее повторять», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «оставит это удовольствие Министерству обороны РФ».