 

Песков: «Москва не причастна к убийству Гиви»

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в возможной причастности России к убийству командира батальона донецких ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), сообщает Интерфакс.

«Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности. Об этом не может быть и речи»,  подчеркнул Песков.

«Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе»,  отметил он.

«Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести (конфликт - ИФ) к дальнейшей эскалации»,  отметил Песков.

Он подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины «и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона».

В Кремле также отказались в очередной раз комментировать заявления Пентагона о якобы причастности Москвы к возобновлению конфликта на востоке Украины.

«Наша позиция настолько хорошо известна в этом контексте, что не вижу необходимости лишний раз ее повторять»,  сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «оставит это удовольствие Министерству обороны РФ».

3774 просмотров


Старости
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Наша погода
Сегодня 4° / 1°
9 Фев 2° / 0°
10 Фев 3° / -1°
11 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8252 AZN
1 EUR   =   1.9489 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN


Новостная лента

Дело Лапшина не станет прецедентом комментарий эксперта
В Азербайджан пытались ввезти крупную партию украшений
Путин поведал о прекрасном будущем России
Аресты оппозиционеров в Шеки
Азербайджанский тренер избивал футболистов в Индии
Навальный признан виновным по делу «Кировлеса»
Свадебный кортеж устроил аварию в Баку Видео
Ракка станет следующей целью турецкой армии Заявление министра
Госпиталь Степанакерта завален убитыми и ранеными Обновлено
Ильхам Алиев ответил на вопросы «Аль-Джазиры»
Турецкий спецназ захватил стратегические высоты в Эль-Бабе
Песков: «Москва не причастна к убийству Гиви»
Пресс-секретарь Путина о деле Лапшина
Апрельская война в Карабахе и украинский план «Анаконда»
МИД России о деле Лапшина
Пираты захватили восемь граждан России и Украины
Синоптики обещают дожди
Жириновский напал на Лукашенко из-за Лапшина
МИД Израиля о деле Лапшина
Почему растет манат? Комментарий эксперта
Серия грабежей шокировала жителей ленкоранского села видео
Арестованному азербайджанскому бизнесмену не предоставили переводчика
Военная делегация Азербайджана на переговорах с российским командующим
Госсекретарь Франции на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Марио Давид на переговорах с Ильхамом Алиевым