 

Госпиталь Степанакерта завален убитыми и ранеными Обновлено

Автор: Отдел Армении 

С самого утра в госпиталь в Степанакерте везут раненых солдат. Учреждение уже не справляется с потоком и двое раненых были переправлены в Ереван, сообщают источники haqqin.az в Нагорном Карабахе.

По меньшей мере в госпитале находятся тела пяти убитых солдат.

В ближайшее время haqqin.az опубликует имена и фамилии убитых в Карабахе армянских военнослужащих.

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Оккупационные силы Армении понесли потери в северном (Талыш-Геранбой) и северо-восточном (Агдере) направлениях линии соприкосновения войск.

Согласно информации Минобороны Армении, сегодня, 8 февраля, был убит солдат ВС Армении Гехам Генрихович Манукян (1979 г.р.).

Кроме того, примерно в 12:00 в направлении Агдере был тяжело ранен армянский военнослужащий Корюн Киракосян.

Напомним, ранее Минобороны Азербайджана заявило об артиллерийских обстрелах со стороны армянских войск и попытках диверсии. В результате по противнику был нанесен ответный удар.

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