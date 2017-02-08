 

Ракка станет следующей целью турецкой армии Заявление министра

 

Следующей целью турецкой армии в Сирии после освобождения от террористической группировки "Исламское государство" города Эль-Баб будет "столица" ИГИЛ Ракка, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Первая наша цель – закончить операцию в Эль-Бабе. Силы Свободной сирийской армии, поддерживаемые нашими вооруженными силами, значительно продвинулись вперед и достигли прогресса. Авиация России и коалиции также внесла вклад. Вторая цель – операция в Ракке. Мы можем туда отправить силы спецназа", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что в борьбе с ИГ необходимо сотрудничество с умеренной сирийской оппозицией.

"Им нужно доверять, иначе будет сделана большая ошибка для будущего Сирии. Мы пытались это объяснить, но нас не слушали. Наша борьба в этом случае будет более эффективной, и мы верим, что сможем освободить Сирию от ИГ", — добавил турецкий министр.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от боевиков территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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