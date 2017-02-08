 

Азербайджанский тренер избивал футболистов в Индии

Автор: Отдел спорта 

Бывший тренер юношеской (U-19) сборной Азербайджана по футболу, немец Николай Адам и его помощник Этибар Ибрагимов со скандалом уволены из сборной Индии.

Адам, покинувший Азербайджан весной 2015 года и отправившийся вместе с Ибрагимовым тренировать 17-летнюю сборную Индии, обвинен в избиении футболистов.

Ассоциация индийских футбольных федераций (AIFF) объявила, что стороны расстались по обоюдному согласию, не вдаваясь в подробности произошедшего. По сообщениям источников Indian Express, Адаму выплачена компенсация в размере 4 миллионов рупий (около 60 тысяч долларов), что равно его четырехмесячной зарплате.

Адам был нанят на пост главного тренера юношеской сборной Индии по рекомендации Немецкого футбольного союза. Однако в январе этого года 21 футболист подписал письмо на имя президента AIFF Прафула Пателя, в котором говорилось, что Адам и Ибрагимов оказывали на них физическое и психологическое давление. Футболисты написали, что не намерены продолжать тренироваться под руководством немецко-азербайджанского дуэта, который бил и ругал их. AIFF начала расследование, но в итоге пришли к соглашению с Адамом, что стороны не будут публично говорить на тему письма.

Под руководством Адама сборная Индии сыграла 26 матчей, в которых победила лишь четыре раза. В руководстве Ассоциации были недовольны такими результатами, учитывая то, что на команду тратилось немало денег в рамках подготовки к чемпионату мира, который стартует 6 октября. Индийские футболисты побывали на сборах в различных странах мира. 15 февраля команда должна была отправиться под руководством Адама в ЮАР, затем в Германию, Намибию и США. Сейчас эти поездки отсрочены до назначения нового главного тренера.

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