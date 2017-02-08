 

Аресты оппозиционеров в Шеки

 

Глава молодежной организации Шекинского отделения Партии Народного фронта Самир Гасанов решением местного суда в административном порядке арестован на более чем 20 суток. Об этом Turan сообщила зампред партии Гезал Байрамлы.

По ее словам, Гасанов был задержан 7 февраля, когда нес передачу арестованному ранее председателю Шекинского отделения ПНФА Исламу Гасанову.

«В полиции на него было оказано физическое давление и его заставили подписать какие-то бумаги, обвинив в оказании сопротивления полиции.  С утра его сразу повезли в суд», - сказала Байрамлы.

Напомним, глава Шекинского отделения ПНФА Ислам Гасанов был задержан 6 февраля по обвинению в оскорблении работника дорожной полиции. 7 февраля суд арестовал его на 25 суток.

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