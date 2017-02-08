 

В Азербайджан пытались ввезти крупную партию украшений

 

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили ввоз в Азербайджан контрабандным путем крупной партии ювелирных изделий.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственного таможенного комитета, на основании поступившей в отдел Управления по борьбе с таможенными правонарушениями информации прилетевшая рейсом Стамбул-Баку гражданка Азербайджана после прохождения зоны таможенного контроля была задержана сотрудниками управления и приглашена в отдельную комнату для проведения личного досмотра.

Перед досмотром гражданке был задан вопрос о наличии при ней незадекларированных ценностей, на что она дала отрицательный ответ. Однако, когда таможенники предупредили о том, что для осмотра тела досматриваемой будет приглашен медицинский работник, она сказала, что в этом нет необходимости и сама извлечет все спрятанные во внутренних органах предметы.

Затем при участии понятых гражданка достала и представила спрятанные, завернутые в целлофан ювелирные изделия, некоторые из них были украшены драгоценными камнями – 11 колец, восемь пар серег, 12 одиночных серег, три кулона, три комплекта серьги-кольцо, два комплекта колье-браслет, два комплекта колье-браслет-серьги-кольцо, семь ожерелий с кулоном, восемь браслетов и 14 ожерелий.

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