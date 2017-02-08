Экстрадиция блогера Александра Лапшина в Азербайджан вызвала шок в Армении и в самопровозглашенной «НКР», где справедливо посчитали, что это напугает потенциальных желающих посетить «Арцах».

Главное беспокойство у армян вызывает то, что Азербайджан может сформировать прецедент. При этом, армянская сторона утверждает, что Азербайджану не удастся сделать дело Лапшина правовым прецедентом, поскольку «находящаяся в основе этого аргументация не приемлема для какого-либо государства или учреждения, имеющего демократический характер», говорится в заявлении «офиса омбудсмана» «НКР».

Между тем азербайджанские юристы считают, что действительно, никакого прецедента здесь нет, так как выдача Лапшина прошла в рамках уже действующих норм и конвенций по экстрадиции лиц, совершивших правонарушение. Об этом haqqin.az заявил адвокат Аббас Атакишиев.

«По международным соглашениям страна не может выдать своего гражданина другой стране, в которой он совершил преступление. При этом, если его действия считаются преступлением и у него на родине, то он будет привлечен к ответственности в государстве, гражданином которого он является.

Однако, в том случае, когда он попадает в третью страну, законодательство которой так же предусматривает ответственность за совершенные действия, тогда этого человека можно выдать государству, направившему запрос в Интерпол или же стране, с которой заключено двухсторонние соглашения об экстрадиции. Так и произошло с Лапшиным. Законодательство Беларуси предусматривает до 6 лет наказания за нарушение государственной границы», отметил юрист.

При этом, по его словам, случай с Лапшиным отличается от тех, кто попал в «черный список» МИД тем, что блогер еще и пересекал границу Азербайджана по украинскому паспорту и все эти действия придал широкой огласке в социальной сети. Тем самым он усугубил меру ответственности перед законом», - подчеркнул Аббас Атакишиев.

Так что с юридической точки зрения дело Лапшина действительно не является прецедентом – обмен подозреваемым по запросу между различными государствами проходит постоянно. Новое и самое важное в этом случае – преступление, за которое Минск задержал и затем выдал Баку Александра Лапшина.

Напомним, что в апреле 2011 года и октябре 2012 года Александр Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорилось, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана, а сам Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

Верховный суд Белоруссии во вторник оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина. В тот же день он прибыл в Баку специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности Азербайджана.