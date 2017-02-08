В Армении требуют исключить Беларусь из ОДКБ

Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла, пишут белорусские СМИ.

На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция «Республиканской партии Армении») заявил, что экстрадиция Лапшина — это «шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении».

«Наш «союзник» Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался», — заявил депутат Никол Пашинян (фракция Армянского национального конгресса). По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг.

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА, назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ. «Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ», — сказал он.

Омбудсмен Армении Арман Татоян также высказал обеспокоенность экстрадицией Лапшина.