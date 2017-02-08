 

В Армении требуют исключить Беларусь из ОДКБ

 

Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска на выдачу блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла, пишут белорусские СМИ.

На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция «Республиканской партии Армении») заявил, что экстрадиция Лапшина  это «шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении»

«Наш «союзник» Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался»,  заявил депутат Никол Пашинян (фракция Армянского национального конгресса). По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг. 

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА, назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ. «Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ»,  сказал он. 

Омбудсмен Армении Арман Татоян также высказал обеспокоенность экстрадицией Лапшина.

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