 

В Баку призвали не политизировать дело Лапшина

 

МИД Азербайджана считает неверным политизировать или придавать политическую окраску уголовному делу за незаконное посещение оккупированных территорий в отношении Александра Лапшина, являющегося гражданином нескольких стран и экстрадированного в Баку.

Этот вопрос носит исключительно юридический характер и должен рассматриваться в правовой плоскости, говорится в заявлении МИД.

Александр Лапшин, несмотря на предупреждения министерств иностранных дел стран, гражданином которых он является, совершил незаконные поездки на оккупированные вооруженными силами Армении азербайджанские территории и выступил с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

«Лапшин, зная о включении своего имени в список нежелательных лиц, в июне 2016 года вновь проник на территорию Азербайджана с другим паспортом. Он открыто заявил о том, что совершал эти действия преднамеренно», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ввиду того, что в действиях Лапшина имеют место открытые призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение границы, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение границы) и объявила его в международный розыск, говорится в заявлении.

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