Азербайджанцы переезжают в Германию и побеждают немцев

Два юных азербайджанца — Руфат Гаджиев и Агалар Керимов — стали победителями молодежного чемпионата северной Баварии по боксу, сообщает haqqin.az со ссылкой на Main Post.

11-летний Гаджиев, переехавший в Германию вместе с семьей семь месяцев назад, победил в финале весовой категории до 37 кг Максимилиана Брухнера. В Азербайджане он занимался кикбоксингом. В Германии это было его первым соревнованием по боксу, и он сразу же занял первое место.

Тренер Руфата Томми Шульт, у которого мальчик тренируется в боксерской секции в городе Вюрцбург, предполагает, что у Гаджиева большое будущее. «Он очень быстро прогрессирует», — отмечает тренер.

Агалар Керимов также является учеником Шульта. Ему 15 лет. В весовой категории до 57 кг он победил Дэнни Бохмана. В Германии Агалар живет два года.

«Мне еще многому следует научиться», — говорит юноша, который рассчитывает успешно выступить и на чемпионате Германии.