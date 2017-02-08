 

Азербайджанцы переезжают в Германию и побеждают немцев

Автор: Отдел спорта 

Два юных азербайджанца  Руфат Гаджиев и Агалар Керимов  стали победителями молодежного чемпионата северной Баварии по боксу, сообщает haqqin.az со ссылкой на Main Post.

11-летний Гаджиев, переехавший в Германию вместе с семьей семь месяцев назад, победил в финале весовой категории до 37 кг Максимилиана Брухнера. В Азербайджане он занимался кикбоксингом. В Германии это было его первым соревнованием по боксу, и он сразу же занял первое место.

Тренер Руфата Томми Шульт, у которого мальчик тренируется в боксерской секции в городе Вюрцбург, предполагает, что у Гаджиева большое будущее. «Он очень быстро прогрессирует»,  отмечает тренер.

Агалар Керимов также является учеником Шульта. Ему 15 лет. В весовой категории до 57 кг он победил Дэнни Бохмана. В Германии Агалар живет два года.

«Мне еще многому следует научиться»,  говорит юноша, который рассчитывает успешно выступить и на чемпионате Германии.

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