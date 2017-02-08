Трамп рассмотрит вопрос об экстрадиции Гюлена

Президент США Дональд Трамп заверил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, что "очень серьезно" отнесется к запросу Анкары о выдаче лидера сектантов Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают ответственным за попытку переворота в июне 2016 года, заявил в среду в эфире телеканала NTV пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Президенты Турции и США провели в ночь на среду телефонные переговоры.

"В ходе разговора Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа американский президент заверил, что очень серьезно подойдет к требованию Турции о выдаче Гюлена", — сказал Калын.