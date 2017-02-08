Минобороны Армении обвиняет haqqin.az в провокации

Армянские блогеры и журналисты обвиняют главу пресс-службы Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна в том, что армянские власти скрывают реальные потери армянской армии во время вчерашних боев на линии соприкосновения войск.

По информации источников Отдела Армении haqqin.az, в результате очередного нарушения режима прекращения огня потери армянской армии составили по меньшей мере пятью убитыми и десятками раненых офицеров и солдат. Однако Минобороны Армении обнародовало имена лишь двух убитых. Один из них – 38-летний офицер инженерных войск подполковник Гехам Манукян. Информацию подтвердили и члены семьи погибшего офицера.

Комментируя обнародованную haqqin.az информацию о многочисленных потерях в ВС Армении, глава пресс-службы Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил: «Это очередная провокация сайта haqqin.az».

Хотя А.Ованнисян и призвал армянских журналистов не реагировать на публикацию о реальных потерях, армянский сегмент соцсетей не верит в искренность слов официального представителя Минобороны Армении и требует обнародования истинных потерь во время вчерашних боев.