Навального осудили на пять лет условно

Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по делу о хищении денег компании "Кировлес" и приговорил его к пяти годам условно.

Суд постановил, что Навальный организовал хищение 16 миллионов рублей при пособничестве бизнесмена Петра Офицерова.

В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей. Второму фигуранту дела, Петру Офицерову, суд также назначил условный срок — четыре года и штраф в 500 тысяч рублей.

Защита просила суд прекратить уголовное дело или вынести оправдательный приговор.

Адвокат подсудимого Вадим Кобзев сообщил, что Навальный намерен обжаловать решение суда.