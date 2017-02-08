Добившись экстрадиции Александра Лапшина, Азербайджан привлек внимание международной общественности к карабахской проблеме. Об этом haqqin.az заявил польский политолог Лукаш Ясина.

«К сожалению, это событие не может окончательно остановить незаконные визиты на оккупированные азербайджанские территории. В мире были случаи экстрадиции в связи с нарушением границ. И, как показывает практика, угроза последующего наказания не всегда останавливает людей», — отметил Лукаш Ясина.

По его словам, Азербайджан в вопросе выдачи Лапшина проявил последовательность и грамотную дипломатию.

«Очень сложно будет сделать выдачу нарушителей частым явлением. Но, тем не менее, страны с аналогичными проблемами, такие как Грузия, Молдова, Украина, не преминут воспользоваться азербайджанским опытом», — уверен польский политолог.