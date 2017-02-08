В Иране запретили квадрокоптеры

В Иране ограничат использование населением квадрокоптеров после нескольких инцидентов, когда такие летательные аппараты попадали в бесполетные зоны в центре Тегерана. Об этом сегодня сообщил бригадный генерал ПВО Исламской Республики Фарзад Эсмаили.

По его словам, правительство собирается ограничить продажи и использование небольших самолетов и выдачу официальных разрешений на их использование населением.

"Это вопрос безопасности. Должен быть реестр, в котором были бы указаны все, кто импортировал квадрокоптеры, кто купил их и кто их использует", — цитирует бригадного генерала Trend со ссылкой на агентство Mehr.