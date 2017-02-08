Эстония опасается нападения России

Вероятность нападения России на НАТО низка, но она существует, заявил в среду Микк Маран — глава эстонского департамента информации, который занимается внешней разведкой.

В среду был опубликован ежегодный отчет департамента информации. "В отчете мы четко говорим, что в 2017 году вероятность военного нападения России на НАТО существует, но она низкая", — сказал Марран журналистам на презентации документа.

"Учитывая, что правительство России – авторитарный режим, все-таки нельзя полностью исключить угрозу того, что руководство России допустит стратегический просчет и решит испытать в деле коллективную оборону НАТО", – говорится в отчете департамента.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО.