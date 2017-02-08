«Дело Александра Лапшина» важно с точки зрения защиты территориальной целостности Азербайджана, Украины и других государств мира, часть земель которых находится под оккупацией. Вопрос ведь не только в том, чтобы вернуть контроль над оккупированными территориями, но и в том, чтобы не допускать нарушений законов наших стран. Многим уже приходится объяснять, что Нагорный Карабах — это Азербайджан. Это не «замороженный конфликт» или нечто иное, а именно оккупированные территории Азербайджана. А оккупация территории той или иной страны мира, равно как и незаконное посещение оккупированных территорий, является преступлением», — заявил в интервью haqqin.az вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский.

По его словам, за нарушение законов любой страны мира должно следовать наказание, и если есть определенные правила законного въезда в ту или иную страну, то нужно их выполнять, а не проявлять неуважение к законам того или иного государства, осуществляя незаконный визит.

«Въезд на оккупированные территории Азербайджана разрешен официальным Баку, но существует ряд процедур, соблюдение которых необходимо для иностранных граждан, желающих посетить эти территории. Другое дело, что нередко мы становимся свидетелями того, как посещающие оккупированные территории Азербайджана и Украины граждане различных стран пытаются открыто продемонстрировать свое неуважение к законам этих государств. Это недопустимо. Причем наказуемо это везде, в том числе и в таких ведущих странах Европы, как Германия и Франция. Никто не вправе осуществлять незаконный въезд на их территорию, и никто не должен избегать ответственности за совершение этого уголовно наказуемого деяния», - сказал вице-президент ПАСЕ.

Вице-президент ПАСЕ также напомнил о существовании Минской конвенции, которая предписывает обязательное выполнение решения судов стран, подписавших эту конвенцию.

«Беларусь в деле Александра Лапшина руководствовалась именно предписаниями Минской конвенции. Теперь же, я надеюсь, Азербайджан проявит милосердие к Лапшину. Надеюсь, он уже осознал всю глубину собственной ошибки. Также я уверен в том, что после случившегося с Лапшиным намного уменьшится число желающих нарушать законы Азербайджана и иных стран, часть территории которых находится под оккупацией», - резюмировал Г.Логвинский.