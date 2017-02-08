Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак

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Китайские ученые разработали новый способ доставки ДНК в клетки животных, включая человека, для генетической модификации. Для этого они используют наночастицы, называемые авторами исследования искусственными вирусами. Они помогают генам проникнуть в ядро клетки, после чего включаются механизмы редактирования генома. Статья биологов опубликована в журнале ACS Nano. Кратко о ней рассказывается на сайте EurekAlert!.

Для редактирования генов в клетках ученые используют различные подходы, в том числе технологию CRISPR/Cas9. Она позволяет точно разрезать любые выбранные участки ДНК, отключая, таким образом, определенные гены. Для доставки в эукариотические клетки обычно используются вирусные векторы (созданные из измененных и обезвреженных вирусов), либо плазмиды — кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в бактериях. Поскольку плазмиды не умеют сами проникать в клетки эукариот, в последних создают поры с помощью электрического поля (электропорация), либо используют частицы (липосомы), сливающиеся с внешней мембраной.

Однако указанные методы имеют ограничения, поскольку вирусные векторы не могут нести большие фрагменты ДНК и проникать во все типы клеток, а электропорация и липосомы эффективны в отношении клеточных культур, но не тканей живых организмов.

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