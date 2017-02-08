«Азербайджан» все же построит большую мечеть в Екатеринбурге

Мечеть площадью 1,4 тысячи квадратных метров возведут в центральной части Екатеринбурга на улице Репина. Региональная общественная организация «Азербайджан» выиграла дело к Мингосимуществу в Арбитражном суде Свердловской области. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Общественная организация получила участок площадью 2008 квадратных метров в 2011 году. «Азербайджан» подписал договор с администрацией Екатеринбурга, однако в прошлом году местные власти приняли решение отказаться от соглашения. Мэрия аргументировала свое решение отсутствием разрешения на строительство, непроведением строительных работ и долгом в девять тысяч рублей.

Мингосимущество не стало продлевать аренду, однако решение оспорила общественная организация «Азербайджан». Аренда возобновится на неопределенный срок.