 

«Азербайджан» все же построит большую мечеть в Екатеринбурге

Автор: Отдел информации 

Мечеть площадью 1,4 тысячи квадратных метров возведут в центральной части Екатеринбурга на улице Репина. Региональная общественная организация «Азербайджан» выиграла дело к Мингосимуществу в Арбитражном суде Свердловской области. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Общественная организация получила участок площадью 2008 квадратных метров в 2011 году. «Азербайджан» подписал договор с администрацией Екатеринбурга, однако в прошлом году местные власти приняли решение отказаться от соглашения. Мэрия аргументировала свое решение отсутствием разрешения на строительство, непроведением строительных работ и долгом в девять тысяч рублей.

Мингосимущество не стало продлевать аренду, однако решение оспорила общественная организация «Азербайджан». Аренда возобновится на неопределенный срок.

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