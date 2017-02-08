Порошенко наградил азербайджанца орденом «За мужество»

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом «За мужество» третьей степени азербайджанца Романа Балага оглу Бахшиева.

Это государственная награда Украины, которая вручается военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинского, служебного, общественного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

В данном случае лейтенант ВСУ Р.Бахшиев, наряду с украинскими военнослужащими, получил высокую награду за «личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге при обороне Авдеевки».

Роман Бахшиев является мастером спорта по легкой атлетике, окончил Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта, прошел действительную военную службу. Он гражданином Украины.