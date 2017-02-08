 

В Ереване хранится компромат на Иванишвили

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Записи телефонных разговоров экс-премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили хранятся в Ереване. Такое заявление сделал  гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия, выступая в программе «Арчевани» по грузинскому телевидению.

Гварамия заявил, что когда-то бывший заместитель генпрокурора Лаша Нацвилишвили предлагал ему приобрести эти записи за несколько миллионов долларов.

Гварамия также выразил готовность предоставить прокуратуре данные о том, как Нацвилишвили позже перенес эти записи в Ереван, где они и хранятся по сей день.

«Нацвилишвили стал торговаться о цене этих записей, которые он добыл путем незаконной прослушки Иванишвили. У меня тогда не было столько денег, чтобы приобрести их. Сейчас они в Ереване у друга Нацвилишвили»,  заявил Гварамия.

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