 

Вступительные экзамены будут проводить дважды в год

 

По предложению Государственного экзаменационного центра Азербайджана Кабинет министров утвердил правила приема студентов на базе полного и общего среднего образования в ссузы, а также в бакалавриат, магистратуру и резидентуру.

Как сообщили Report из центра, согласно изменениям, внесенным в правила приема в бакалавриат вузов, абитуриентам разрешается принимать участие в проводимых в течение одного учебного года нескольких экзаменах по выбранной группе специальностей.

Так, в текущем учебном году предусматривается проведение вступительного экзамена в бакалавриат дважды. В обоих экзаменах могут участвовать выпускники как этого, так и предыдущих годов. Абитуриенты сами определят, с результатами какого экзамена будут участвовать в конкурсе.

2375 просмотров


Старости
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
9 Фев 2° / 1°
10 Фев 3° / -1°
11 Фев 4° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8252 AZN
1 EUR   =   1.9489 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN


Новостная лента

Молодого парня зарезали в Газахе
Чмыря обвинили в разгоне Майдана
Минобороны Азербайджана распространило видео убитых армянских солдат видео
Посол Армении в Беларуси: «Я ничего не мог сделать»
«России Лапшин был не нужен. Его требовал лишь Азербайджан» заявление Генпрокуратуры Беларуси
Эльмар Мамедъяров возмущен… после встречи с российским послом
Вашингтон за курдами, Анкара терпит неудачи, Иран ставит на Асада haqqin.az из Дамаска
Гулиев зарубил знакомого топором
Вступительные экзамены будут проводить дважды в год
В Ереване хранится компромат на Иванишвили
Порошенко наградил азербайджанца орденом «За мужество»
Турецкие войска вошли в Эль-Баб
«Азербайджан» все же построит большую мечеть в Екатеринбурге
Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак
Вице-президент ПАСЕ: «Лапшин совершил преступление» эксклюзив
Эстония опасается нападения России
В Иране запретили квадрокоптеры
Грузия, Молдова и Украина используют опыт «Дела Лапшина» оценка эксперта
Навального осудили на пять лет условно
Ночные гостьи ограбили футболиста сборной Азербайджана
Минобороны Армении обвиняет haqqin.az в провокации
Центробанк не изменил курс маната
Трамп рассмотрит вопрос об экстрадиции Гюлена
Минобороны Армении не комментирует информацию об убитых солдатах и офицерах
В Афганистане убиты шесть сотрудников Красного Креста