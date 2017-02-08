Вступительные экзамены будут проводить дважды в год

По предложению Государственного экзаменационного центра Азербайджана Кабинет министров утвердил правила приема студентов на базе полного и общего среднего образования в ссузы, а также в бакалавриат, магистратуру и резидентуру.

Как сообщили Report из центра, согласно изменениям, внесенным в правила приема в бакалавриат вузов, абитуриентам разрешается принимать участие в проводимых в течение одного учебного года нескольких экзаменах по выбранной группе специальностей.

Так, в текущем учебном году предусматривается проведение вступительного экзамена в бакалавриат дважды. В обоих экзаменах могут участвовать выпускники как этого, так и предыдущих годов. Абитуриенты сами определят, с результатами какого экзамена будут участвовать в конкурсе.