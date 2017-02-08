6 февраля в столице Казахстана завершилась первая встреча между военными представителями России, Турции и Ирана в рамках Совместной оперативной группы по Сирии. Этот механизм был создан на предыдущей встрече в Астане, которая состоялась 23-24 января. В его задачи входит наблюдение за режимом прекращения огня, а также размежевание оппозиции на умеренную и террористов.

В ходе первой встречи был совершен прорыв, который даже не снился конференции ООН в Женеве — впервые представители сирийской власти и оппозиции сели за стол переговоров. Такая «соглашательская» позиция породила настоящий раскол в стане боевиков. Некогда союзнические группировки Ахрар аш-Шам и Джабхат Фатах аш-Шам (бывшая Джабхат ан-Нусра, филиал Аль-Каиды в Сирии) заняли противоположные позиции по отношению к встречам в Астане. Вслед за ними свое мнение стали выражать и другие более мелкие группы, и даже отдельные боевики.

Второй прорыв стал следствием первого. В провинции Идлиб произошел конфликт, закончившийся образованием двух союзов: сторонников и противников перемирия и переговоров в Астане. Непримиримая террористическая группировка Джабхат Фатах аш-Шам создала объединение Хайят Тахрир аш-Шам, к которому примкнули крупная фракция Нуреддин аз-Зенки, а также многие другие мелкие джихадистские группы, в том числе отколовшиеся из-за политических разногласий от Ахрар аш-Шам. Общая численность сторонников Аль-Каиды в Идлибе составила, таким образом, до 20 тысяч человек.

Ахрар аш-Шам, также экстремистская группировка, однако имеющая могущественных покровителей в Турции, вынуждена была поддержать перемирие. Это привлекло к ней прочие фракции умеренной оппозиции, такие, как отряды Свободной Сирийской армии, туркменские бригады и ряд джихадистских группировок. В результате такого размежевания, произошедшего явно не без политического давления Анкары, в занятых оппозицией провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама и Хомс образовались четкие границы между террористами и группировками, поддержавшими перемирие.

Именно такого размежевания добивалась Россия от США в ходе Женевских переговоров в марте 2016 года и на целом ряде встреч между российскими и американскими военными. Однако их результатом стала лишь маловразумительная карта с указанием процентного соотношения влияния Аль-Каиды в том или ином занятом оппозицией районе: 20%, 40%, 60% и 80%. Поскольку ни в одном из них, по мнению американцев, террористы из Джабхат ан-Нусры не имели 100%-ного влияния, значит, там сохранялись фракции умеренной оппозиции, и вести боевые действия там было нельзя.

В целом, это привело к целому ряду проблем, в частности, осознав свою безнаказанность, Аль-Каида начала поджимать под себя другие мелкие группировки, при этом использовать их символику для создания позитивного имиджа перед западными спонсорами. Сейчас впервые созданы условия для того, чтобы добавить к сирийской палитре новый цвет.

Традиционно карта Сирии раскрашивается в четыре цвета: черный — террористы из ИГИЛ, красный — сирийская армия и ее союзники, желтый — курды и зеленый — прочая оппозиция, выделить из которой террористов из Джабхат ан-Нусры не представлялось возможным. Сейчас с реальным размежеванием оппозиции в Идлибе территории, подконтрольные новосозданному движению Хайят Тахрир аш-Шам, вполне можно выделять каким-нибудь особым, например, темно-зеленым цветом, показывающим, что там можно бомбить.

Еще одним прорывом первой встречи Совместной оперативной группы по Сирии стало участие в ней представителей Иордании. Турция имеет довольно мало влияния на Южный фронт оппозиции. Даже зарубежное командование всегда было разное: в турецкой провинции Хатай находится МОМ (центр совместных операций), который обеспечивал руководство группировками севера Сирии, а южными заведовал иорданский МОС (центр военных операций), поэтому за перемирие на юге Анкара отвечать не могла. Иордания находится под довольно жестким влиянием США, которые до самого последнего времени безуспешно пытались активизировать боевые действия против сирийского правительства на юге. Если Иордания сможет присоединиться к тройке посредников по разрешению сирийского кризиса и проведет размежевание между умеренными и террористами на Южном фронте так же, как Турция это сделала на севере, то у Астаны в руках окажется еще один козырь перед бессмысленной Женевой.

Казалось бы, еще несколько встреч, переговоров и консультаций - и процесс примирения в Сирии может считаться состоявшимся.

Я много раз отмечал, что сирийский конфликт разрешится только в региональном формате усилиями России, Турции и Ирана. Если бы не ряд обстоятельств как объективного, так и субъективного характера. Из объективных - не стоит терять из виду США. В Вашингтоне оказались крайне недовольны своим исключением из числа участников встречи в Астане. Несмотря на общую критику политики Обамы на Ближнем Востоке и планов по взятию Ракки, в частности, администрация Трампа продолжает проводить все ту же политику — накачивать оружием и боеприпасами курдов и проводить курс на раздел Сирии.

Российско-турецко-иранский союз по разрешению сирийского кризиса окажется состоятельным только в случае успешных совместных операций против террористов из ИГИЛ и Хайят Тахрир аш-Шам. Однако, турецкая армия вот уже полгода не может добиться успеха под маленьким занятым ИГИЛ городом Аль-Баб в провинции Алеппо. Только сейчас начали приходить сообщения о его окружении, причем с юга туркам активно помогает сирийская армия. Крайне неспешно продвигаются сирийские войска, воюющие против ИГИЛ западнее Пальмиры.

Если американцам, которые только в последнюю неделю поставили курдам десятки единиц легкой бронетехники, удастся реализовать создающийся в Пентагоне «план Трампа» по уничтожению ИГИЛ, то именно они вне зависимости от успехов или провалов Астаны будут определять повестку дня в Сирии. В войне побеждает тот, кто имеет наибольшие успехи на земле, и Трамп, кажется, не собирается изменять традиционные взгляды на политику. В случае разгрома ИГИЛ союзными США курдами, захвата ими Ракки, Дейр аз-Зора и выхода на границу с Ираком, воспоминания о единой Сирии, равно как и о высокой роли России в разрешении сирийского кризиса останутся на страницах учебников истории.

Есть еще одно и на сей раз субъективное обстоятельство, которое в корне может изменить расстановку сил в Сирии. Всю прошедшую неделю мировые СМИ обсасывали слухи о возможной смерти сирийского президента Башара Асада.

Поскольку никто не давал никакой официальной информации, за исключением заявлений Дамаска о том, что президент здоров, как бык, слухи эти обрастали самыми невероятными подробностями. Самые правдоподобные из них говорили о том, что Асада неожиданно хватил инсульт, в связи с чем он помещен под наблюдение врачей в частную клинику Аш-Шами. Несколько дней он не показывался на публике, а потом все же его фотографии с ряда официальных мероприятий были продемонстрированы. Видео до сих пор нет, и никто пока не может гарантировать настоящее состояние сирийского президента.

Как и в обычном авторитарном государстве, на лидере держится очень многое, даже если он такой слабый, как Асад. Семейные, клановые, экономические связи, сдержки и противовесы заплетены в довольно прочный клубок, чья стабильность полностью зависит от дееспособности первого лица. Что ждет Сирию в случае неожиданного ухода Асада с поста президента по тем или иным причинам? Есть ли какие-то «планы Б» на этот случай у Москвы и Анкары? Говорят, что у Тегерана как раз есть — они давно сделали ставку на младшего брата диктатора Махера Асада.