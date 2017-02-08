Эльмар Мамедъяров возмущен… после встречи с российским послом

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил в среду в интервью РИА Новости, что обсудил на встрече с послом России в стране дело экстрадированного из Минска по запросу Баку блогера Александра Лапшина; как ожидается, консул встретится с обвиняемым в четверг-пятницу.

"Мы получили ноту от российского и израильского посольств по этому вопросу. Буквально завтра-послезавтра консул РФ встретится с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Я уже встречался с послом России, данный вопрос обсуждался. Препятствий здесь я не вижу", — сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от завершения следствия. "Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Окончательное решение – это решение суда", — подчеркнул он.

"Меня удивляет и возмущает излишняя политизация данного вопроса. Все время его называют блогером. А был бы он инженером, им бы не интересовались? Он нарушил законы и в соответствии с юридическим обоснованием возбуждено уголовное дело, на основании которого был размещен запрос в Интерпол", — сказал глава МИД Азербайджана.