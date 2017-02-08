 

«России Лапшин был не нужен. Его требовал лишь Азербайджан» заявление Генпрокуратуры Беларуси

 

Генпрокуратура Беларуси выступила с новым заявлением по делу экстрадированного накануне в Азербайджан А.Лапшина. Как сообщает БЕЛТА, Генпрокуратура утверждает, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой выдать им Лапшина.

В Генпрокуратуре отметили, что просьба выдать Александра Лапшина в Азербайджан поступила от Баку в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Деяния Александра Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане по ст. 281.2, 318.2 УК, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству и соответствуют ч.3 ст. 361, ч.3 ст. 371 Уголовного кодекса. Сроки давности привлечения Лапшина к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он гражданином Беларуси не является.

В связи с этим Генпрокуратура Беларуси 17 января 2017 года приняла решение о выдаче блогера в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности. Устанавливать вину Лапшина белорусские правоохранители не должны, добавили в Генпрокуратуре.

Также отмечается, что ни Россия, ни Израиль, гражданином которых является Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались.

В МВД в свою очередь отметили, что вопреки словам жены Лапшина Екатерины, по состоянию на 8 февраля 2017 года ходатайство о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты Александру Лапшину в установленном порядке не поступало.

В ведомстве добавили, что Лапшин мог обратиться с таким заявлением, начиная с момента своего задержания еще в декабре, но не сделал этого.

2706 просмотров


Старости
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Наша погода
Сегодня 5° / 1°
9 Фев 2° / 1°
10 Фев 3° / -1°
11 Фев 4° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8252 AZN
1 EUR   =   1.9489 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN


Новостная лента

Молодого парня зарезали в Газахе
Чмыря обвинили в разгоне Майдана
Минобороны Азербайджана распространило видео убитых армянских солдат видео
Посол Армении в Беларуси: «Я ничего не мог сделать»
«России Лапшин был не нужен. Его требовал лишь Азербайджан» заявление Генпрокуратуры Беларуси
Эльмар Мамедъяров возмущен… после встречи с российским послом
Вашингтон за курдами, Анкара терпит неудачи, Иран ставит на Асада haqqin.az из Дамаска
Гулиев зарубил знакомого топором
Вступительные экзамены будут проводить дважды в год
В Ереване хранится компромат на Иванишвили
Порошенко наградил азербайджанца орденом «За мужество»
Турецкие войска вошли в Эль-Баб
«Азербайджан» все же построит большую мечеть в Екатеринбурге
Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак
Вице-президент ПАСЕ: «Лапшин совершил преступление» эксклюзив
Эстония опасается нападения России
В Иране запретили квадрокоптеры
Грузия, Молдова и Украина используют опыт «Дела Лапшина» оценка эксперта
Навального осудили на пять лет условно
Ночные гостьи ограбили футболиста сборной Азербайджана
Минобороны Армении обвиняет haqqin.az в провокации
Центробанк не изменил курс маната
Трамп рассмотрит вопрос об экстрадиции Гюлена
Минобороны Армении не комментирует информацию об убитых солдатах и офицерах
В Афганистане убиты шесть сотрудников Красного Креста