 

Посол Армении в Беларуси: «Я ничего не мог сделать»

Автор: Отдел информации 

Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян заявил, что он никак не мог предотвратить экстрадицию блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом он сказал по телефону армянской службе "Радио Свобода", сообщает haqqin.az.

В телефонной беседе с журналистами радиостанции посол Армении, отвечая на «обвинения некомпетентных в подобных вопросах людей», в частности, сказал: «Посольство в данном случае ничего не могло сделать, кроме поднятия этого вопроса в МИД Беларуси и передачи официальной реакции Еревана».

В этом контексте посол Армении в Беларуси обращает внимание на следующее обстоятельство: даже премьер-министр Израиля и министр иностранных дел России, несмотря на приложенные усилия, не смогли предотвратить выдачу Азербайджану журналиста, являющегося гражданином их стран.

«А что могло сделать наше посольство?» - задался вопросом посол.

«Не хочу сейчас много говорить по телефону, но эту Беларусь вы хорошо знаете», - добавил он.

Армен Хачатрян также сказал, что хотя он представил в соответствующие органы Беларуси возможные последствия передачи Лапшина Азербайджану, ему на это ничего не ответили.

И тем не менее, несмотря на позицию Минска в вопросе Лапшина, Хачатрян считает неправильным отзыв посла Армении из Беларуси в качестве демарша, а также другие подобные шаги.

«Мы должны сохранять дипломатические отношения, поскольку в ряде международных организаций мы действуем совместно, мы должны пытаться найти наилучший выход из этой ситуации», - сказал посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян.

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