 

Минобороны Азербайджана распространило видео убитых армянских солдат видео

Автор: Отдел информации 

Министерство обороны Азербайджана распространило видео, на котором запечатлено уничтожение диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на видео видно, как подразделения ВС Азербайджана открывают огонь по армянской диверсионной группе, как члены группы в панике бегут, унося убитых и раненых в автомобиль, а также момент уничтожения военного транспортного средства.

Седьмого февраля, начиная с 16:55, подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений фронта вели обстрелы позиций азербайджанской армии на передовой из крупнокалиберных пулеметов, минометов и артиллерии, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана.

В результате незамедлительных мер были уничтожены инженерные сооружения и огневые точки врага.

Предполагается, что обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных подразделений преследовал цель отвлечь внимание от попытки осуществить диверсию на другом направлении фронта в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении министерства.

Однако в результате бдительности азербайджанских вооруженных подразделений действия врага были выявлены заранее. В результате осуществленных мер враг отступил, неся потери.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет, оперативная ситуация вдоль всей линии фронта полностью контролируется, сообщает Минобороны.

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