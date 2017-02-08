Чмыря обвинили в разгоне Майдана

Генеральная прокуратура Украины заподозрила Юрия Чмыря, бывшего заместителя главы администрации президента страны, в причастности к разгону протестующих на Майдане зимой 2014 года. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева.

«Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы администрации президента Украины по гуманитарным вопросам» — говорится в тексте постановления.

Как отмечает издание, этот пост с декабря 2013-го занимал Юрий Чмырь.