В Афганистане убиты шесть сотрудников Красного Креста

Шесть сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) убиты, еще двое пропали без вести в провинции Джаузджан в Афганистане, передает ТАСС со ссылкой на сообщение штаб-квартиры организации в Женеве.

По ее информации, транспортная колонна с сельскохозяйственными материалами, в которой находились три водителя и пять представителей МККК, подверглась нападению "неизвестных вооруженных людей". Это произошло близ города Шибиргана в провинции Джаузджан. Во время атаки были застрелены три водителя и три представителя Красного Креста. Судьба еще двоих сотрудников неизвестна.

"Это отвратительный акт", - заявила руководитель делегации МККК в Афганистане Моника Занарелли.

По ее словам, на настоящий момент преждевременно говорить о том, как этот инцидент скажется на операциях Комиссии Красного Креста в стране. "Мы решительно осуждаем эту атаку на наш персонал, которая, как представляется, была преднамеренной. Это огромная трагедия, мы потрясены", - отметил президент МККК Питер Маурер.

В сообщении штаб-квартиры МККК подчеркивается, что "пока не ясно, кто совершил это нападение и с какой целью".