Гражданин Азербайджана пытался подкупить украинского прокурора

Прокуратура Николаевской области передала в Березанский районный суд обвинительный акт по делу гражданина Азербайджана, пытавшегося дать 5 тысяч гривен взятки сотруднику прокуратуры. Об этом заявили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

Азербайджанец обвиняется в уголовном преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение»).

«17 января 2017 года в помещении Березанского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 обвиняемый дал сотруднику прокуратуры неправомерную выгоду в размере 5 тысяч гривен за не обжалование в дальнейшем будущего судебного решения по факту использования поддельного удостоверения на право временного проживания. Злоумышленник был задержан во время передачи средств», - отмечено в сообщении.

Теперь гражданину Азербайджана грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.